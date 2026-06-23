Kontrolden çıkan otomobil 5 aracı teğet geçti, önce yön levhasına sonra duvara çarptı | Video
23 Haziran 2026 11:29
Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil, seyir halindeki 5 aracı teğet geçtikten sonra yön levhası ve ağaca çarparak savruldu. Otomobil, bahçe duvarına çarparak durabildi.
Kaza, Eğriköprü Mahallesi Yüksel Yancı Caddesi'nde meydana geldi. Trafik kazasında faciadan dönüldü. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, seyir halindeki 5 aracı teğet geçtikten sonra yol kenarına savruldu. Savrulan otomobil, yol kenarındaki yön levhasına ve ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan araç bir süre ilerledikten sonra yere düştü. Savrulmaya devam eden otomobil, bir bahçenin duvarına çarparak durabildi. Olayla yaralanan olmadı.
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