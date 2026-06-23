Video Yaşam Aracın içindeyken el frenini indiren çocuklar otomobille birlikte boş araziye düştü! | Video
Aracın içindeyken el frenini indiren çocuklar otomobille birlikte boş araziye düştü! | Video

Aracın içindeyken el frenini indiren çocuklar otomobille birlikte boş araziye düştü! | Video

23 Haziran 2026 10:52

Mardin’in Artuklu ilçesinde, içinde bulunan çocukların el frenini indirdiği belirtilen otomobilin sokaktaki boş araziye yuvarlanması sonucu 2 çocuk yaralandı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Nur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, içinde 2 kardeş çocuğun bulunduğu 58 ABV 627 plakalı otomobil, el freninin indirilmesiyle hareket ederek sokakaktaki boş araziye yuvarlandı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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