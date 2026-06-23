Esenyurt’ta trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen sürücü kamerada: 96 bin TL para cezası kesildi | Video
23 Haziran 2026 12:32
Esenyurt’ta trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye 96 bin TL ceza kesilirken, sürücü belgesine de el konuldu.
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