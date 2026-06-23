Esenyurt’ta trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen sürücü kamerada: 96 bin TL para cezası kesildi | Video

23 Haziran 2026 12:32

Esenyurt’ta trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye 96 bin TL ceza kesilirken, sürücü belgesine de el konuldu.