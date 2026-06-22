Eyüpsultan'da pastanedeki gaz kaçağından 5 çalışan etkilendi; 4 katlı bina tahliye edildi | Video

22 Haziran 2026 16:23

Eyüpsultan'da bir pastanenin bodrum katındaki imalathanede çalışan 5 kişi, doğal gaz kaçağından etkilenerek bayıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin müdahalesiyle pastaneden çıkarılan işçilere sağlık ekipleri ambulanslarda müdahale etti. Ekiplerin çalışması sürerken pastanenin bulunduğu 4 katlı bina tedbiren tahliye edildi.