Metroda nefret skandalı! Başörtülülere “İmha Edilsinler” diyen kadına tutuklama talebi | Video
22 Haziran 2026 12:46
Başörtülü bir kadına yönelik “İmha edilsinler” sözleriyle infial yaratan Hatice Öncel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Gözaltına alınan şüpheli “haklı kin düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçundan tutuklama sevk gidildi.
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