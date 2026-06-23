Video Yaşam Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan mali müşavir cinayetinde 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet | Video
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan mali müşavir cinayetinde 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet | Video

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan mali müşavir cinayetinde 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet | Video

23 Haziran 2026 11:49

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde mali müşavir İsmet Çelik'in (65) geçen yıl evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin 4'ü azmettirici, diğeri de tetikçi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 5 sanığa 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

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Olay, geçen yıl 28 Ağustos'ta Bolvadin ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Mali müşavir İsmet Çelik, işe gitmek için evinden çıktığı sırada gelen kar maskeli bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Çelik, götürüldüğü hastanede ertesi gün yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından Bolvadin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından 30 Ağustos'ta İstanbul ve Ankara'da operasyonlar düzenlendi. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerden tetikçi Abdülselam Buğdacı (26), azmettirici Mehmet Zengin ile İsmail Yıldız, geçen yıl 2 Eylül'de tutuklanarak cezaevine kondu. Soruşturmanın devamında Cesur Acar (41) ile Bedirhan Boylu (21) da cinayete azmettirdiği iddiasıyla İstanbul'da yakalanarak, tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması dün gerçekleştirildi. Tutuklu sanıklar Abdülselam Buğdacı, Mehmet Zengin, İsmail Yıldız duruşmada yer aldı. İstanbul Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu Cesur Acar ile Bedirhan Boylu da SEGBİS aracıyla duruşmaya katıldı. Mahkeme heyeti, 5 sanığa 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

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