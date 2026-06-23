Video Yaşam Beyoğlu’nda yol verme tartışmasında pes dedirten anlar kamerada: "Boksörüm çeneni kırarım!" | Video
Beyoğlu’nda yol verme tartışmasında pes dedirten anlar kamerada:

Beyoğlu’nda yol verme tartışmasında pes dedirten anlar kamerada: "Boksörüm çeneni kırarım!" | Video

23 Haziran 2026 10:09

Beyoğlu'nda yol kenarında park halindeki aracında bekleyen sürücüyle, motosikletli 2 kişi arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede küfürleşme ve tehditle kavgaya dönüşürken motosikletlilerden biri, "Boksörüm, çeneni kırarım, polis çağırsana, seni çok kötü yaparım" sözleriyle sürücüyü tehdit etti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona ererken, yaşananlar araç kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 21 Haziran Pazar günü saat 17.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi Talimhane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü aracını yol kenarına çekerek park etti. Bu sırada motosikletle gelen 2 kişi, sürücünün yolu kapattığını öne sürerek duruma tepki gösterdi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

'BOKSÖRÜM ÇENENİ KIRARIM'

Tartışma sırasında motosikletlilerden biri küfür ederek, "Boksörüm, çeneni kırarım, polis çağırsana seni çok kötü yaparım" sözleriyle sürücüyü tehdit etti. Çevrede bulunan kişilerin araya girmesine rağmen tehditlerini sürdüren motosikletli, sürücünün üzerine yürümeye çalıştı.

ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan tartışma anları araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletli kişinin sürücüye küfür ve tehditlerde bulunduğu, zaman zaman sürücünün üzerine yürüdüğü ve çevredekilerin tarafları ayırmaya çalıştığı anlar görülüyor. Görüntülerde çevredeki kişilerin tarafları sakinleştirmeye çalıştığı anlar da yer alıyor.

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