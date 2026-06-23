Video Yaşam Güngören'de vahşet: Evlenmek istediği kadının erkek kardeşini öldürdü! | Video
Güngören'de vahşet: Evlenmek istediği kadının erkek kardeşini öldürdü! | Video

Güngören'de vahşet: Evlenmek istediği kadının erkek kardeşini öldürdü! | Video

23 Haziran 2026 11:35

Güngören'de evli olduğu öğrenilen Mustafa D., sokakta beğendiği ve kendisi gibi evli olan bir kadınla iddiaya göre 'evlenmek' istedi. Mustafa D., kadının karşı çıkması üzerine intikam için kardeşi Hazem Mohammet'i (21) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli polisin takibi ile Suriye Sınırında tel örgülere 2 kilometre kala gözaltına alındı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Güngören, Mareşal Çakmak Mahallesi, Vardar Sokak'ta 15 Haziran'da motosikletiyle bekleyen şüpheli, otomobiliyle sokağa giren Hazem Mohammet'e kurşun yağdırarak kaçtı. Hazem Mohammet saldırı sonucu hayatını kaybetti.

POLİS KISA SÜREDE SALDIRGANI BELİRLEDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, saldırganın Mustafa D. olduğu tespit edildi. Yapılan soruşturmada evli olan Mustafa D.'nin bir süre önce sokakta görüp beğendiği N. adlı kadınla arkadaşlık kurmak ve evlenmek istediği öğrenildi. Evli olan N.'nin ve ailesinin bu duruma karşı çıkması üzerine Mustafa D.'nin aileyi tehdit ettiği öğrenildi. Mustafa D.'nin, N.'ye attığı mesajlarda "Sen benimle evlenmiyorsun. Ben senin en sevdiğinin, kardeşinin canını alacağım" diyerek tehditler savurduğu ortaya çıktı. Şüphelinin olay günü motosikletiyle sokakta beklediği ardından Hazem Mohammet'e saldırdığı belirlendi.

TEL ÖRGÜLERE ULAŞIP KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatırken, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Mustafa D.'nin Hatay tarafına geçerek sınırdan kaçmaya çalışacağı bilgisine ulaşıldı. Bu gelişme üzerine bölgede tertibat alan ekipler, insan kaçakçıları tarafından Suriye'ye kaçırılmaya çalışılan Mustafa D.'yi tel örgülere 2 kilometre kala gözaltına aldı. İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliye kaçmasında yardım ettikleri iddia edilen akrabaları M.S. ve M.D.'nin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e yükseldi. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden şüpheli Mustafa D. karşı tarafın da kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

TUTUKLANDI

Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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