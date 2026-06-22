Video Yaşam Bayrampaşa'da anaokulunda korkutan iddia: Çocukları darbettiği belirtilen çalışan gözaltına alındı | Video
Bayrampaşa'da anaokulunda korkutan iddia: Çocukları darbettiği belirtilen çalışan gözaltına alındı | Video

Bayrampaşa'da anaokulunda korkutan iddia: Çocukları darbettiği belirtilen çalışan gözaltına alındı | Video

22 Haziran 2026 14:58

Bayrampaşa'da bir anaokulunda çocukları darbettiği belirtilen A.B.(60) gözaltına alındı. A.B.'nin çocuklara çubukla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 16 Haziran Salı, 17 Haziran Çarşambe ve 19 Haziran Cuma günlerinde meydana geldi. İddiaya göre Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde bulunan yabancı bir özel anaokulunda çalışan A.B. isimli kadının öğle uykusunu yaptırmaya çalıştığı çocukları elindeki çubukla darbettiği belirtildi. Aynı çalışanın yemekhanede bulundukları sırada çocuklara kötü davranarak darbettiği de öne sürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine yapılan çalışmada güvenlik kameraları incelendi.A.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Diğer yandan A.B.'nin çocukları elindeki çubukla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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