Ankara'da skuter ile giderken hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü! Kaza anı kamerada 23 Haziran 2026 09:04 Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde skuter ile giderken hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki A.Y.A. hayatını kaybetti. Kaza anı kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Kahramankazan ilçesi, Fatih Mahallesi Kanal Yolu Caddesinde meydana geldi. Skuter ile yol kenarından giden A.Y.A.'ya hafif ticari araç çarptı. Çocuk metrelerce savrulurken kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. A.Y.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.