Video Yaşam SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde kritik gelişme: Hesap vakti!
SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde kritik gelişme: Hesap vakti!

SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde kritik gelişme: Hesap vakti!

22 Haziran 2026 11:27

SON DAKİKA | İstanbul'da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan'ın aralarında bulunduğu 7 şüpheli bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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