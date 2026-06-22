SON DAKİKA | Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde kritik gelişme: Hesap vakti!
22 Haziran 2026 11:27
SON DAKİKA | İstanbul'da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan'ın aralarında bulunduğu 7 şüpheli bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.
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