Video Yaşam Eşiyle kavga etti; polisten kaçmaya çalışırken pencereden düştü! | Video
Eşiyle kavga etti; polisten kaçmaya çalışırken pencereden düştü! | Video

Eşiyle kavga etti; polisten kaçmaya çalışırken pencereden düştü! | Video

23 Haziran 2026 10:51

Esenler'de eşler arasındaki kavganın seslerini duyan komşular polise ihbarda bulundu. Şüpheli koca ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini görünce pencereden kaçmaya çalıştı. Bu sırada dengesini kaybederek pencereden düştü. Yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, 21 Haziran Pazar günü saat 23.00 sıralarında Atışalanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkan karı koca kavga etmeye başladı. Sesleri duyan ailenin komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbarın ardından polis ekiplerinin sokağa geldiğini gören adam, pencereden kaçmaya çalıştı. Kaçmaya çalıştığı sırada dengesini kaybeden adam yere düştü. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen adam hakkında adli işlem başlatıldı. Diğer yandan olay sonrası yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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