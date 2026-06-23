Sultangazi'de metruk fabrikada yangın | Video

23 Haziran 2026 14:59

Sultangazi, Habibler Mahallesi'nde metruk plastik fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yangında çıkan yoğun duman çevre ilçelerden de cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.