Video Yaşam Otomobil, oto aksesuar dükkanına daldı! Kaza kamerada | Video
Otomobil, oto aksesuar dükkanına daldı! Kaza kamerada | Video

Otomobil, oto aksesuar dükkanına daldı! Kaza kamerada | Video

23 Haziran 2026 13:33

Trabzon'da kaldırıma çıkan otomobil, daldığı oto aksesuar dükkanı önündeki ve içerisindeki araçlara çarptı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün akşam saatlerinde Yenicuma Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi bilinmeyen kadın sürücü, ana caddeden ayrıldığı otomobili ile ara sokağa girmek istedi. Ancak sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkıp, park halindeki bir otomobile ardından da daldığı oto aksesuar dükkanı içerisindeki minibüse çarptı. Korku ve panik yaşayan dükkandaki işçiler ile müşteriler kaçmaya çalıştı. Araçlar ile iş yerinde hasar oluştu. Müşteri ve çalışanların kazadan saniyelerle kurtulduğu kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; hızla gelen otomobilin iş yerine dalıp, minibüse çarptığı, çarpmanın etkisiyle camların kırıldığı, çalışanlar ile müşterilerin panikle kaçtığı anlar yer aldı.

'NE YAPACAĞIMIZ ŞAŞIRDIK'

Yaşadıkları anları anlatan iş yeri sahibi Musa Emir, "Sürücü panik yapınca dükkana girdi. Çalışanlarımız içeride çalışıyorlardı. 2 araca hasar verdi. 1 aracımız pert oldu. Can var sonuçta; herkes panik oldu. Çok şükür cana bir şey gelmedi" dedi. Çalışanlardan Eymen Emir de "Dükkanda çalışıyorduk. Bir kadın sürücü yolu anlayamadı sanırım panik oldu ve aracıyla dükkana girdi. Ne yapacağımızı şaşırdık ve korktuk. Büyük bir gürültü oldu. Arabaların başına toplandık. Ne olduğuna bakmaya çalıştık. Sürücü de korktu, ne yapacağını bilemedi. Dükkanda 2 araba vardı. Önce dışarıdaki arabaya vurunca, arkadaşlarım da can havliyle kaçtı. Cana geleceğine mala gelsin. Yapacak bir şeyimiz yok" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otomobil, oto aksesuar dükkanına daldı! Kaza kamerada | Video 03:57
Otomobil, oto aksesuar dükkanına daldı! Kaza kamerada | Video 23.06.2026 | 13:29
Siber suçlara yönelik operasyonlarda 78 kişi tutuklandı | Video 00:41
Siber suçlara yönelik operasyonlarda 78 kişi tutuklandı | Video 23.06.2026 | 13:09
1 milyar 250 milyon liralık yasa dışı bahis trafiğine operasyon: 8 gözaltı | Video 01:06
1 milyar 250 milyon liralık yasa dışı bahis trafiğine operasyon: 8 gözaltı | Video 23.06.2026 | 12:45
Esenyurt’ta trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen sürücü kamerada: 96 bin TL para cezası kesildi | Video 00:50
Esenyurt’ta trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen sürücü kamerada: 96 bin TL para cezası kesildi | Video 23.06.2026 | 12:28
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan mali müşavir cinayetinde 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet | Video 01:23
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan mali müşavir cinayetinde 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet | Video 23.06.2026 | 11:45
AVM’de kendini ‘Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı’ olarak tanıtıp, sözde denetim yapan 6 şüpheli Ankara’da yakalandı | Video 00:42
AVM’de kendini ‘Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı’ olarak tanıtıp, sözde denetim yapan 6 şüpheli Ankara’da yakalandı | Video 23.06.2026 | 11:36
Kontrolden çıkan otomobil 5 aracı teğet geçti, önce yön levhasına sonra duvara çarptı | Video 00:16
Kontrolden çıkan otomobil 5 aracı teğet geçti, önce yön levhasına sonra duvara çarptı | Video 23.06.2026 | 11:26
Güngören’de vahşet: Evlenmek istediği kadının erkek kardeşini öldürdü! | Video 00:59
Güngören'de vahşet: Evlenmek istediği kadının erkek kardeşini öldürdü! | Video 23.06.2026 | 11:23
Apartmanın önüne park etti diye komşusunun aracını böyle parçaladı! ’Mahallede korku içerisinde yaşıyoruz’ | Video 03:55
Apartmanın önüne park etti diye komşusunun aracını böyle parçaladı! 'Mahallede korku içerisinde yaşıyoruz' | Video 23.06.2026 | 11:19
Kocaeli’de FETÖ operasyonu! 15 şüpheli yakalandı | Video 02:37
Kocaeli’de FETÖ operasyonu! 15 şüpheli yakalandı | Video 23.06.2026 | 11:03
Aracın içindeyken el frenini indiren çocuklar otomobille birlikte boş araziye düştü! | Video 00:27
Aracın içindeyken el frenini indiren çocuklar otomobille birlikte boş araziye düştü! | Video 23.06.2026 | 10:49
Eşiyle kavga etti; polisten kaçmaya çalışırken pencereden düştü! | Video 01:55
Eşiyle kavga etti; polisten kaçmaya çalışırken pencereden düştü! | Video 23.06.2026 | 10:47
Beyoğlu’nda yol verme tartışmasında pes dedirten anlar kamerada: Boksörüm çeneni kırarım! | Video 01:20
Beyoğlu’nda yol verme tartışmasında pes dedirten anlar kamerada: "Boksörüm çeneni kırarım!" | Video 23.06.2026 | 10:05
Yasa dışı bahis şebekesine şafak baskını: 67 gözaltı | Video 02:34
Yasa dışı bahis şebekesine şafak baskını: 67 gözaltı | Video 23.06.2026 | 09:34
Ön teker şovu kazayla bitti! Yaya ezilmekten son anda kurtuldu, sürücü yaralandı: ’Dilini çektik, kendine geldi’ 01:46
Ön teker şovu kazayla bitti! Yaya ezilmekten son anda kurtuldu, sürücü yaralandı: 'Dilini çektik, kendine geldi' 23.06.2026 | 09:24
Ankara’da skuter ile giderken hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü! Kaza anı kamerada 00:15
Ankara'da skuter ile giderken hafif ticari aracın çarptığı çocuk öldü! Kaza anı kamerada 23.06.2026 | 08:48
Ankara’da otomobil kamyona çarptı: 3 ölü! Kaza anı kamerada | Video 00:15
Ankara'da otomobil kamyona çarptı: 3 ölü! Kaza anı kamerada | Video 23.06.2026 | 08:37
İstanbul merkezli 8 ilde sahte belgelerle ikamet izni operasyonu: 64 gözaltı | Video 01:01
İstanbul merkezli 8 ilde "sahte belgelerle ikamet izni" operasyonu: 64 gözaltı | Video 23.06.2026 | 08:36
Müstakil evin otoparkında alev alan otomobil küle döndü | Video 01:33
Müstakil evin otoparkında alev alan otomobil küle döndü | Video 23.06.2026 | 08:35
Eyüpsultan’da pastanedeki gaz kaçağından 5 çalışan etkilendi; 4 katlı bina tahliye edildi | Video 00:30
Eyüpsultan'da pastanedeki gaz kaçağından 5 çalışan etkilendi; 4 katlı bina tahliye edildi | Video 22.06.2026 | 16:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA