1 milyar 250 milyon liralık yasa dışı bahis trafiğine operasyon: 8 gözaltı | Video
23 Haziran 2026 12:52
Kırıkkale’de yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin hesap hareketlerinde yaklaşık 1 milyar 250 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
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