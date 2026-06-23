Video Yaşam SON DAKİKA | Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
SON DAKİKA | Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

SON DAKİKA | Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

23 Haziran 2026 13:58

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye otobüsünün karıştığı kazada, yaralılar olduğu bildirildi.

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