SON DAKİKA | Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
23 Haziran 2026 13:58
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye otobüsünün karıştığı kazada, yaralılar olduğu bildirildi.
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