Video Yaşam Büyükçekmece'de itfaiye aracı devrildi | Video
Büyükçekmece'de itfaiye aracı devrildi | Video

Büyükçekmece'de itfaiye aracı devrildi | Video

23 Haziran 2026 16:16

Silivri’deki arpa tarlasında çıkan yangına destek amaçlı giden itfaiye aracı Büyükçekmece E5 Karayolu Celaliye Mahallesi mevkiinde kazaya karıştı. Kaza sonrası itfaiye aracı devrilirken, olay yerine ekipler sevk edildi.

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