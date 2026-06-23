Büyükçekmece'de itfaiye aracı devrildi | Video
23 Haziran 2026 16:16
Silivri’deki arpa tarlasında çıkan yangına destek amaçlı giden itfaiye aracı Büyükçekmece E5 Karayolu Celaliye Mahallesi mevkiinde kazaya karıştı. Kaza sonrası itfaiye aracı devrilirken, olay yerine ekipler sevk edildi.
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