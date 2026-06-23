Video Yaşam Antalya'da nostalji tramvayında yangın! Seferler aksadı | Video
Antalya'da nostalji tramvayında yangın! Seferler aksadı | Video

Antalya'da nostalji tramvayında yangın! Seferler aksadı | Video

23 Haziran 2026 16:36

Antalya Muratpaşa’da seyir halindeki nostalji tramvayında çıkan yangın, esnafın hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olay sonrası tramvay seferleri geçici olarak durduruldu.

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