Video Yaşam Otoyolda ters yönde ilerledi: 90 bin TL ceza yedi! | Video
Otoyolda ters yönde ilerledi: 90 bin TL ceza yedi! | Video

Otoyolda ters yönde ilerledi: 90 bin TL ceza yedi! | Video

23 Haziran 2026 17:02

Gaziantep'te otoyolda ters yönde ilerleyen kamyonetin sürücüsüne 90 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücüsü belgesine 60 gün süreyle el konulan ve aracı trafikten 60 gün men edilen sürücünün ters yönde ilerlediği anlar kameraya yansıdı.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması ekipleri, Gaziantep-Nurdağı otoyolunda denetim yaptı. Ekiplerin, denetim çerçevesindeki seyir devriyesi sırasında 1 aracın ters istikamette seyir ettiği tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlal nedeniyle araç sürücüsüne 90 bin TL cezai işlem uygulandı. Sürücüsü belgesine 60 gün süreyle el konulan ve aracı trafikten 60 gün men edilen sürücünün ters yönde ilerleme anları kameraya yansıdı.
Trafik kurallarına uyumu artırmak ve muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla yürütülen denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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