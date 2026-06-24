Video Yaşam Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu! Sürücü 82 bin 719 TL ceza yedi | Video
Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu! Sürücü 82 bin 719 TL ceza yedi | Video

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu! Sürücü 82 bin 719 TL ceza yedi | Video

24 Haziran 2026 10:51

Antalya'da kırmızı ışık ihlali yapan sürücü kazaya neden oldu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kırmızı ışık ihlali yapan ve sürücü belgesi olmadığı belirlenen araç sürücüsüne 82 bin 719 TL para cezası uygulandı.

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Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğu Garajı istikametine seyir halindeki Demir C.'nin kullandığı 07 NV 904 plakalı otomobil, 1071 Sokak'tan Zübeyde Hanım Caddesi'ne çıkan Ramazan E.'nin kullandığı 07 CLL 45 plakalı otomobille çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan ve 07 NV 904 plakalı otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana geldiği belirlenen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

82 BİN 719 TL CEZA KESİLDİ
Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafında yapılan kontrolde kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin sürücüsü Demir Coşkun'un sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Demir Coşkun'a sürücü belgesiz araç kullanmaktan 40 bin, araç sahibine sürücü belgesiz araç kullandırmaktan 40 bin, aracın muayenesinin olmamasından 2 bin 719 TL olmak üzere toplam 82 bin 719 TL para cezası uygulandı.

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