Demir yolu hattında yangın çıktı: Makinistler treni durdurup müdahale etti | Video 24 Haziran 2026 12:18 Karabük'te yük treni makinistleri, demir yolu hattı yakınında çıkan anız yangınına treni durdurup müdahale etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Karabük-Eskipazar demir yolu hattı üzerindeki Cildikısık Tüneli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametine ilerleyen trenin makinistleri, hat kenarındaki ağaçlık alanda duman yükseldiğini gördü.

Bunun üzerine treni durduran makinistler, lokomotifteki yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahalede bulundu. Yapılan müdahale sonucu yangının büyümesi engellenirken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.