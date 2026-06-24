Beylikdüzü'nde yol kavgası! Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövüldü | Video
24 Haziran 2026 11:56
Beylikdüzü'nde yol kavgasında bir kişinin çocuğunun gözü önünde darp edilip bıçaklandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde ortasında yol verme meselesi yüzünden çıkan ve kavgaya dönüşen olayda taraflar araçtan indi. Yanında çocuğu olan adam sokak ortasında tekme tokat darp edilip bıçaklandı. Saldırganlar önünde duran şahsa da araçla çarpmak istedi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay sonrası darp raporu alan adam şikayetçi oldu.
Görüntülerde, adamın darp edilmeye çalışılması, yanındaki çocuğunun olay bölgesinden uzaklaştırılması ve şahısların kaçarken araçla çarpmaya çalıştığı anlar yer aldı.
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