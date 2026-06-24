Afyonkarahisar polisinden şafak vakti DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı | Video

24 Haziran 2026 11:37

Afyonkarahisar’da polis tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik şafak vakti yapılan operasyonda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütle iltisaklı olduğu iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.