Afyonkarahisar polisinden şafak vakti DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı | Video
24 Haziran 2026 11:37
Afyonkarahisar’da polis tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik şafak vakti yapılan operasyonda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütle iltisaklı olduğu iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.
Operasyonun ardından İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise " Terör örgütlerinin ülkemizde barınmasına, yapılanmasına ve faaliyet göstermesine asla müsaade etmeyeceğiz. Aziz milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve kamu düzeninin korunması amacıyla gece gündüz demeden görev yapmaya devam edeceğiz. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için her türlü tehdide karşı mücadelemize kesintisiz devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, gerçekleştirilen operasyonda şahısların gözaltına alınmaları ise saniye saniye polis kamerası tarafından kayıt altına alındı.
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