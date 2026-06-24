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Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem | Video

Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem | Video

24 Haziran 2026 12:26

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Muğla'nın Datça ilçesine 189 kilometre mesafede saat 11.25'te meydana gelen deprem, yerin 8.39 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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