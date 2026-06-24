Mersin'de ormanlık alana ekilen bin 500 kök kenevir ele geçirildi | Video
24 Haziran 2026 11:51
Mersin'in Gülnar ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ormanlık alandaki 5 farklı noktaya ekilen bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ekim yaptığı bölgelerde yapılan aramalarda toplam bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:33
Mersin'de ormanlık alana ekilen bin 500 kök kenevir ele geçirildi | Video 24.06.2026 | 11:39
00:50
Afyonkarahisar polisinden şafak vakti DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı | Video 24.06.2026 | 11:32
00:38
05:48
03:59
Eliyle yakaladığı yılan pantolonunu ısırdı: O anlar kamerada 24.06.2026 | 11:01
00:58
00:54
05:22
Esnaf, yedinci kattan düşen kediyi şemsiye açıp kurtardı | Video 24.06.2026 | 10:23
01:57
01:52
00:37
00:32
02:08
03:21
Rize’de 3 kişinin hayatını kaybettiği, kaza yeri böyle görüntülendi | Video 24.06.2026 | 08:19
01:12
Motosiklet otomobile çarptı: Sürücü ağır yaralandı 23.06.2026 | 23:16
01:32
Yatağan'da tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı 23.06.2026 | 22:41
00:16
Otoyolda ters yönde ilerledi: 90 bin TL ceza yedi! | Video 23.06.2026 | 16:59
01:08
Büyükçekmece'de itfaiye aracı devrildi | Video 23.06.2026 | 16:14
01:46
Kırıkkale’de mühimmat deposunda patlama: 2 kişi şehit oldu | Video 23.06.2026 | 16:14
07:59
Antalya'da nostalji tramvayında yangın! Seferler aksadı | Video 23.06.2026 | 16:10