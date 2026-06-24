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Esenyurt'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti | Video

Esenyurt'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti | Video

24 Haziran 2026 15:46

Esenyurt'ta evinin önünde aracına binmek istediği sırada silahlı saldırıya uğrayan Ş.M.K., vücuduna isabet eden mermiler sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, saat 05.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi 1249. Sokak'ta meydana geldi. Evinden çıkan Ş.M.K., aracına binmek istediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Ş.M.K., kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ş.M.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

'KOMŞUMUZDU, YENİ TAŞINMIŞLARDI'

Olayı anlatan mahalleli Habibe Güler, "Burada adamı vurmuşlar. Arka tarafta bekçi var, ben o sıktı sandım. Oraya gidiyordum, baktım ki buradan geliyor ses. Geldim baktım, orada yığılmışlar. Sonra da polisleri çağırdık. Hanımı indi aşağıya. Bizim komşumuzdu, yeni taşınmışlardı. Evliydi, çocuğu da vardı" dedi.

'2 EL SİLAH SESİ DUYDUM'

Bir diğer görgü tanığı Hasan D. ise, "Ben çıktığımda sadece kalabalık vardı. Vurmuşlardı, orada yatıyordu. Polisler çevirmişlerdi olay yerini. Yan binamızda oturuyor. Saat 06.00'ya geliyordu, o civarlardaydı. 2 el silah sesi duydum. Arabanın kapısını açmadan vurmuşlar" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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