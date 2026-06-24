Video Yaşam Kontrolden çıkan kamyonet, iş yerinde oturan adama çarptı | Video
Kontrolden çıkan kamyonet, iş yerinde oturan adama çarptı | Video

Kontrolden çıkan kamyonet, iş yerinde oturan adama çarptı | Video

24 Haziran 2026 15:03

Adana'da hal kompleksi içerisinde kontrolden çıkan kamyonet, iş yeri önünde oturan kişiye çarptı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, 23 Haziran günü saat 18.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan hal kompleksinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı kamyonet kontrolden çıkarak iş yeri önünde sandalyede oturan yabancı uyruklu kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan şahıs yere savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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