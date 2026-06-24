Osmaniye’de 66 yaşındaki şahsı bıçakla öldüren zanlı tutuklandı | Video
24 Haziran 2026 14:03
Osmaniye’de sokak ortasında çıkan tartışmada adamı bıçaklayarak öldüren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olayın ardından kaçan şüpheli Ökkeş G., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
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