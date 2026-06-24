Video Yaşam Fatih Laleli'de facianın eşiğinden dönüldü! Binadan kopan beton ve metal parçalar yere düştü | Video
Fatih Laleli'de facianın eşiğinden dönüldü! Binadan kopan beton ve metal parçalar yere düştü | Video

Fatih Laleli'de facianın eşiğinden dönüldü! Binadan kopan beton ve metal parçalar yere düştü | Video

24 Haziran 2026 14:43

Fatih Laleli'de 5 katlı binanın en üst katından kopan beton ve metal parçalar yere düştü. Facianın eşiğinden dönülen olay güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam Fatih Laleli Nişanca Mahallesi Nişanca Bostanı Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın üst katından kopan beton ve metal parçalar yere düştü. Molozların yere düştüğünü görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sokağı kapatarak moloz parçalarını düştüğü yerden kaldırdı. Ölen ya da yaralanan olmadığı olayın akşam saatlerinde yaşanması facianın önüne geçti. Son katı adeta harabeye dönen bina dron kamerasıyla görüntülendi.
Öte yandan olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"YER SALLANDI"
Olayı duyan Emir Boran Yıldırım, "Öyle büyük bir patlama sesi duymadık ama yer sallandı. İlk başta burada zaman zaman yaşanan olaylardan dolayı kavga çıktığını düşündük. Daha sonra itfaiye ve polis ekiplerinin geldiğini gördük. Bir çadırın devrildiğini fark ettik. Binalar eski olduğu için böyle bir durum yaşanmış olabilir diye düşünüyorum. Olay akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Kısa sürede itfaiye, polis ve diğer ekipler bölgeye sevk edildi. Herkese geçmiş olsun" şeklinde konuştu.

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