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Kontrolden çıkan lüks otomobil köprü inşaatı çukuruna düştü

Kontrolden çıkan lüks otomobil köprü inşaatı çukuruna düştü

24 Haziran 2026 20:21

Gaziantep’te kontrolden çıkan otomobil, yapımı devam eden köprü inşaatı çukuruna düştü.

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