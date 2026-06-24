Kontrolden çıkan lüks otomobil köprü inşaatı çukuruna düştü
24 Haziran 2026 20:21
Gaziantep’te kontrolden çıkan otomobil, yapımı devam eden köprü inşaatı çukuruna düştü.
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