Video Yaşam Kahramanmaraş'ta çıkan ikamet yangınında 3 ölü! | Video
Kahramanmaraş'ta çıkan ikamet yangınında 3 ölü! | Video

Kahramanmaraş'ta çıkan ikamet yangınında 3 ölü! | Video

25 Haziran 2026 13:47

Kahramanmaraş'ta çıkan ikamet yangınında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir binada çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında ilk belirlemelere göre engelli olduğu öğrenilen 3 kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 2 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kahramanmaraş’ta çıkan ikamet yangınında 3 ölü! | Video 00:58
Kahramanmaraş'ta çıkan ikamet yangınında 3 ölü! | Video 25.06.2026 | 13:44
Ankara’da 1 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası kamerada 00:15
Ankara'da 1 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası kamerada 25.06.2026 | 13:41
Eskişehir’de feci kaza: 9 kişinin yaralandı! Kaza anı kamerada 00:31
Eskişehir'de feci kaza: 9 kişinin yaralandı! Kaza anı kamerada 25.06.2026 | 12:59
Diyarbakır’da kuyumcuya 16 kurşun sıkıldı: Saldırı anı kamerada | Video 01:29
Diyarbakır’da kuyumcuya 16 kurşun sıkıldı: Saldırı anı kamerada | Video 25.06.2026 | 12:05
Eskişehir merkezli 2,3 milyar liralık bahis operasyonu | Video 05:15
Eskişehir merkezli 2,3 milyar liralık bahis operasyonu | Video 25.06.2026 | 11:42
Telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp 79 yaşındaki kadını dolandırmışlardı! 3 şüpheli yakalandı | Video 01:06
Telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp 79 yaşındaki kadını dolandırmışlardı! 3 şüpheli yakalandı | Video 25.06.2026 | 10:53
Şener Üşümezsoy, Venezuela’daki 39 saniyelik faciayı değerlendirdi: Dikkat çeken Marmara depremi yorumu! | Video 07:48
Şener Üşümezsoy, Venezuela'daki 39 saniyelik faciayı değerlendirdi: Dikkat çeken Marmara depremi yorumu! | Video 25.06.2026 | 10:30
’Çeneni kırarım’ diyerek tehdit etmişti: Boksör olmadığı ortaya çıktı! | Video 01:29
'Çeneni kırarım' diyerek tehdit etmişti: Boksör olmadığı ortaya çıktı! | Video 25.06.2026 | 10:28
Uşak’ta 30 ton 600 kilogram bozuk ve tarihi geçmiş gıda ele geçirildi | Video 02:20
Uşak’ta 30 ton 600 kilogram bozuk ve tarihi geçmiş gıda ele geçirildi | Video 25.06.2026 | 10:14
Galata’da ’fırça düşürme’ bahanesiyle para istedikleri turist kadını yoldan geçen diğer turistler kurtardı | Video 01:06
Galata’da 'fırça düşürme' bahanesiyle para istedikleri turist kadını yoldan geçen diğer turistler kurtardı | Video 25.06.2026 | 10:00
Motosikleti ittirerek çalan hırsız yakalandı: 54 suç kaydı olduğu ortaya çıktı | Video 00:29
Motosikleti ittirerek çalan hırsız yakalandı: 54 suç kaydı olduğu ortaya çıktı | Video 25.06.2026 | 09:55
Yaralı bulduğu yavru saksağan iş yerinin maskotu oldu | Video 01:47
Yaralı bulduğu yavru saksağan iş yerinin maskotu oldu | Video 25.06.2026 | 09:31
Şanlıurfa’da biri ağır 2 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada | Video 00:50
Şanlıurfa'da biri ağır 2 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada | Video 25.06.2026 | 09:28
Çaycuma’da 4 katlı binanın çatısında yangın | Video 01:13
Çaycuma’da 4 katlı binanın çatısında yangın | Video 25.06.2026 | 08:54
Siren ve kornalara rağmen ambulansa yol vermedi! | Video 00:33
Siren ve kornalara rağmen ambulansa yol vermedi! | Video 25.06.2026 | 08:53
Beyoğlu’nda bodrum katında duvar çöktü; 5 katlı bina tahliye edildi | Video 03:28
Beyoğlu’nda bodrum katında duvar çöktü; 5 katlı bina tahliye edildi | Video 25.06.2026 | 08:26
Şüphe üzerine durdurulan sürücü 1.06 promil alkollü çıktı | Video 01:03
Şüphe üzerine durdurulan sürücü 1.06 promil alkollü çıktı | Video 25.06.2026 | 08:24
İki şeridin arasına daldı, iki araca çarptı: Feci kaza kamerada 01:52
İki şeridin arasına daldı, iki araca çarptı: Feci kaza kamerada 24.06.2026 | 20:23
Kontrolden çıkan lüks otomobil köprü inşaatı çukuruna düştü 00:24
Kontrolden çıkan lüks otomobil köprü inşaatı çukuruna düştü 24.06.2026 | 20:19
Seyir halindeki tır alev alev yandı 00:50
Seyir halindeki tır alev alev yandı 24.06.2026 | 20:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA