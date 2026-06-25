Kahramanmaraş'ta çıkan ikamet yangınında 3 ölü! | Video 25 Haziran 2026 13:47 Kahramanmaraş'ta çıkan ikamet yangınında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir binada çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında ilk belirlemelere göre engelli olduğu öğrenilen 3 kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 2 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.