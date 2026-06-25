Video Yaşam Eskişehir'de feci kaza: 9 kişinin yaralandı! Kaza anı kamerada
Eskişehir'de feci kaza: 9 kişinin yaralandı! Kaza anı kamerada

Eskişehir'de feci kaza: 9 kişinin yaralandı! Kaza anı kamerada

25 Haziran 2026 13:02

Eskişehir'de servis ve panelvan aracın çarpışmasıyla meydana gelen ve 9 kişinin yaralandığı kazaya dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaldırıma çıkan servis aracından bir yayanın son anda kaçtığı görüldü.

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Kaza, sabah saatlerinde Tepebaşı ilçesi Fatih Mahallesi Profesör Dr. Orhan Oğuz Caddesi üzerinde meydana geldi. Hakan Y. idaresindeki 26 S 0351 plakalı işçi servisi, Fulya Sokak'tan çıkan Mesibi Y. idaresindeki 26 AEB 955 plakalı panelvan araçla çarpıştı. Savrulan 26 AEB 955 plakalı panelvan araç ise 26 AFK 632 ve 26 FB 183 plakalı park halindeki otomobillere çarpmıştı, kazada 7'si işçi toplam 9 kişi yaralandı.

SERVİSİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULMUŞ
Kazaya dair bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazanın şiddeti net bir şekilde göze çarptı. Kazada, kaldırma çıkan ve üzerine gelen servisten bir yayanın son anda kurtulduğu görünüyor.

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