Mersin’de dehşete düşüren anlar kamerada: Öğretmeni, 5 yaşındaki otizmli çocuğu darp etti! | Video

25 Haziran 2026 14:48

Mersin'de atipik otizm tanısı bulunan 5 yaşındaki bir çocuğun eğitim aldığı merkezde şiddete maruz kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından tutuklanan öğretmenin bugün hakim karşısına çıkması beklenirken, çocuğun okulun bulunduğu bölgeden araçla geçerken okulu ve yolu tanıyıp ağlamaya başladığı anlar da görüntülere yansıdı.