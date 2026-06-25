Diyarbakır’da kuyumcuya 16 kurşun sıkıldı: Saldırı anı kamerada | Video
25 Haziran 2026 12:09
Diyarbakır’da maskeli bir şahıs kuyumcu dükkanına 16 el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.
Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Özer Sanal, kuyumcu esnafına destek için olay yerine gelirken faillerin bir an önce yakalanması ve kuyumcuların artık hedef olarak görülmemesini istedi.
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