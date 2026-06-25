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'Çeneni kırarım' diyerek tehdit etmişti: Boksör olmadığı ortaya çıktı! | Video

'Çeneni kırarım' diyerek tehdit etmişti: Boksör olmadığı ortaya çıktı! | Video

25 Haziran 2026 10:37

Beyoğlu'nda motosikletli F.Ş. (28), yol verme nedeniyle tartıştığı A.A.’yı (27) "Boksörüm, çeneni kırarım, polis çağırsana" sözleriyle tehdit etti. Olay araç kamerasına yansırken, konuyla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakaladı. 7 suç kaydı bulunan F.Ş., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kırıldığı için kolu alçıda olan şüphelinin boksör olmadığı ortaya çıktı.

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Olay, 21 Haziran Pazar günü saat 17.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. (27) aracını yol kenarına çekerek beklediği sırada motosikletle sokağa gelen 2 kişiyle yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Bu sırada motosikletlilerden F.Ş., A.A.'ya küfür ve tehditlerde bulundu. F.Ş.'nin, "Boksörüm, çeneni kırarım, polis çağırsana, seni çok kötü yaparım" sözleriyle sürücüyü tehdit ettiği öğrenildi. Çevrede bulunan kişilerin araya girmesine rağmen F.Ş. sürücünün üzerine yürümeye çalıştı. Olay anı araç kamerası tarafından kaydedildi.

BOKSÖR OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldiğini belirledi. Yapılan incelemelerde tehditlerde bulunup küfür eden kişinin F.Ş. (28) olduğu tespit edildi. F.Ş., polis ekipleri tarafından yakalandı. Kırıldığı için kolu alçıda olan şüphelinin boksör olmadığı da ortaya çıktı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Yaşananlar araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kolu alçıda olan motosikletli F.Ş.'nin sürücüye küfür ve tehditlerde bulunduğu, zaman zaman üzerine yürüdüğü ve çevrede bulunan kişilerin tarafları ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından mahkemeye sevk edilen F.Ş., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin poliste daha önceden 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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