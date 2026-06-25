Video Yaşam Hasarlı 16 katlı binada kontrollü yıkım: 500 kilo patlayıcı kullanıldı! Yıkım anı kamerada | Video
Hasarlı 16 katlı binada kontrollü yıkım: 500 kilo patlayıcı kullanıldı! Yıkım anı kamerada | Video

Hasarlı 16 katlı binada kontrollü yıkım: 500 kilo patlayıcı kullanıldı! Yıkım anı kamerada | Video

25 Haziran 2026 16:53

Adana'da depremlerde hasar gören ve kolonlarında ağır hasar tespit edilen Çukobirlik hizmet binası, yaklaşık yarım ton dinamit kullanılarak kontrollü şekilde yıkıldı.

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