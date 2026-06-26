Tekirdağ'da akılalmaz olay: Kocasını öldürmeye çalıştı, silah tutukluk yapınca yakalandı! O anlar kamerada | Video

26 Haziran 2026 12:08

Tekirdağ'da bir kadın, iş yerinde kocasını silahla öldürmeye çalıştı. Ancak silahın tutukluk yapması üzerine saldırı başarısız oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.