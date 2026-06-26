Video Yaşam Bankada işlem yaparken üzerine kedi düştü | Video
Bankada işlem yaparken üzerine kedi düştü | Video

Bankada işlem yaparken üzerine kedi düştü | Video

26 Haziran 2026 09:11

Bolu’da banka şubesinde işlem yapan vatandaşın üzerine asma tavandan kedi düştü. Yaşadığı ilginç olayı anlatan Zeki Yeşildal, "Deprem oluyor sandık, sağa sola kaçışanlar oldu. Millete gökten para düşer bizim nasibimize kedi düştü" dedi.

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Olay, kent merkezindeki bir banka şubesinde meydana geldi. Bankada sıra bekledikten sonra gişeye yönelen 65 yaşındaki Zeki Yeşildal, işlemlerini sürdürdüğü sırada tavandan gelen sesleri fark etti. Bir anda asma tavan bölümündeki havalandırma boşluğundan aşağıya düşen kedi, şubede bulunan vatandaşlar ve çalışanlar arasında paniğe yol açtı. Kısa süreli paniğin ardından kedi bulunduğu yerden uzaklaşırken, yaşanan ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"KALPTEN GİDİYORDUK NEREDEYSE"
Yaşadığı olayın heyecanını anlatan Zeki Yeşildal, "Bankada işimiz vardı. Gişede işlemi yaptırırken, tavandan sesler geldi. Deprem oluyor sandık, sağa sola kaçışanlar oldu. Millete gökten para düşer bizim nasibimize kedi düştü. Tavana havalandırmadan girmiş galiba, tepemize indi. Kalpten gidiyorduk neredeyse. Daha sonra da kahkahayı bastık. Böyle komik bir olay yaşadık" dedi.
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