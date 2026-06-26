Bankada işlem yaparken üzerine kedi düştü | Video
26 Haziran 2026 09:11
Bolu’da banka şubesinde işlem yapan vatandaşın üzerine asma tavandan kedi düştü. Yaşadığı ilginç olayı anlatan Zeki Yeşildal, "Deprem oluyor sandık, sağa sola kaçışanlar oldu. Millete gökten para düşer bizim nasibimize kedi düştü" dedi.
"KALPTEN GİDİYORDUK NEREDEYSE"
Yaşadığı olayın heyecanını anlatan Zeki Yeşildal, "Bankada işimiz vardı. Gişede işlemi yaptırırken, tavandan sesler geldi. Deprem oluyor sandık, sağa sola kaçışanlar oldu. Millete gökten para düşer bizim nasibimize kedi düştü. Tavana havalandırmadan girmiş galiba, tepemize indi. Kalpten gidiyorduk neredeyse. Daha sonra da kahkahayı bastık. Böyle komik bir olay yaşadık" dedi.
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