Şile Belediyesi soruşturmasında üçüncü dalga operasyon: 16 şüpheliye gözaltı | Video
26 Haziran 2026 09:51
Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında üçüncü dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 16'sı yakalanırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Haklarında makul suç şüphesi bulunan 18 şüpheli hakkında İstanbul ve İzmir'de toplam 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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