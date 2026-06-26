Aynı kavşakta bir saat arayla 2 ayrı motosiklet kazası: 2 yaralı! O anlar kamerada | Video
26 Haziran 2026 11:20
Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı kavşakta 1 saat arayla meydana gelen 2 farklı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Peş peşe yaşanan kazalar işyeri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
AYNI KAVŞAKTA 1 SAAT ARAYLA İKİNCİ KAZA
Bu kazadan yaklaşık 1 saat sonra ise aynı kavşakta ikinci bir kaza meydana geldi. Eren T.'nin kullandığı motosiklet, Saadettin S.'nin kullandığı motosikletin yandan çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten refüjdeki bitkilerin üzerine düşerek yaralanan Eren T., 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Her iki kazada bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.
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