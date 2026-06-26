Video Yaşam Aynı kavşakta bir saat arayla 2 ayrı motosiklet kazası: 2 yaralı! O anlar kamerada | Video
Aynı kavşakta bir saat arayla 2 ayrı motosiklet kazası: 2 yaralı! O anlar kamerada | Video

Aynı kavşakta bir saat arayla 2 ayrı motosiklet kazası: 2 yaralı! O anlar kamerada | Video

26 Haziran 2026 11:20

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı kavşakta 1 saat arayla meydana gelen 2 farklı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Peş peşe yaşanan kazalar işyeri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda yaklaşık 1 saat arayla 2 farklı motosiklet kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilk kazada Yapay Şelale istikametine gitmekte olan Ömer S. K.'nın kullandığı 07 F 0038 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Orhan İ.'nin kullandığı 54 AD 136 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ömer Salih Karaca, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AYNI KAVŞAKTA 1 SAAT ARAYLA İKİNCİ KAZA
Bu kazadan yaklaşık 1 saat sonra ise aynı kavşakta ikinci bir kaza meydana geldi. Eren T.'nin kullandığı motosiklet, Saadettin S.'nin kullandığı motosikletin yandan çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten refüjdeki bitkilerin üzerine düşerek yaralanan Eren T., 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Her iki kazada bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.
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