Video Yaşam Aladağlar'da mahsur kalan dağcının kurtarılma anları kamerada | Video
Aladağlar'da mahsur kalan dağcının kurtarılma anları kamerada | Video

Aladağlar'da mahsur kalan dağcının kurtarılma anları kamerada | Video

27 Haziran 2026 13:00

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da ayağının kırılması sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu dağcı Nouraldden Alakarry'nin askeri helikopterle kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamada; Aladağlar bölgesinde yaralanarak mahsur kalan dağcı için Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı 204'üncü Personel Kurtarma Filo Komutanlığından bir helikopterin ivedilikle bölgeye sevk edildiği belirtildi. Açıklamada; "Niğde Aladağlar bölgesinde yaralanarak mahsur kalan bir vatandaşımız için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 10'uncu Ana Jet Üs 204'üncü Personel Kurtarma Filo Komutanlığından bir helikopter ivedilikle bölgeye sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen kahraman pilotlarımız ve personel kurtarma ekiplerimiz tarafından başarıyla tahliye edilen vatandaşımız, sağlık ekiplerine emniyetle teslim edildi. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi. MSB tarafından paylaşılan görüntülerde, personel kurtarma ekiplerinin sarp ve engebeli arazide yürüttüğü çalışma ile dağcının askeri helikoptere alınarak güvenli bölgeye tahliye edildiği anlar yer aldı.

OLAY
Çamardı ilçesi sınırları içerisindeki Aladağlar Milli Parkı'nda bulunan Kale Tepe mevkisinde meydana geldi. Eşiyle birlikte tırmanış yapan Suriye uyruklu Nouraldden Alakarry, sol ayağının kırılması sonucu mahsur kalmış, askeri helikopterle bulunduğu noktadan alınarak sağlık ekiplerine teslim edilmişti.. Dağcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenyurt’ta düğünde kavga: Halay tartışması büyüdü, ortalık savaş alanına döndü! | Video 01:05
Esenyurt'ta düğünde kavga: Halay tartışması büyüdü, ortalık savaş alanına döndü! | Video 27.06.2026 | 12:35
Aladağlar’da mahsur kalan dağcının kurtarılma anları kamerada | Video 01:48
Aladağlar'da mahsur kalan dağcının kurtarılma anları kamerada | Video 27.06.2026 | 12:34
Erzurum’da dev narkotik operasyonu: 14 gözaltı | Video 01:02
Erzurum’da dev narkotik operasyonu: 14 gözaltı | Video 27.06.2026 | 11:48
Konya merkezli yurt dışı bağlantılı 3 ilde eş zamanlı siber dolandırıcılık operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı | Video 01:06
Konya merkezli yurt dışı bağlantılı 3 ilde eş zamanlı siber dolandırıcılık operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı | Video 27.06.2026 | 10:46
Hatay’da kahreden olay kamerada: Denize düşen adam boğularak can verdi! | Video 02:52
Hatay'da kahreden olay kamerada: Denize düşen adam boğularak can verdi! | Video 27.06.2026 | 09:29
Kuşadası’nda 2 çocuğun marketten yaptığı hırsızlık kamerada | Video 08:44
Kuşadası’nda 2 çocuğun marketten yaptığı hırsızlık kamerada | Video 27.06.2026 | 09:28
Gerçek kraliçelerin kulübü: Dayanışmanın estetiği ve gücü | Video 11:58
Gerçek kraliçelerin kulübü: Dayanışmanın estetiği ve gücü | Video 27.06.2026 | 09:11
Çorum’da iş yerinde bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video 01:13
Çorum'da iş yerinde bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video 27.06.2026 | 08:59
Kırmızı ışık ihlali felaket getirdi: Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı | Video 01:33
Kırmızı ışık ihlali felaket getirdi: Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı | Video 27.06.2026 | 08:58
Güngören’de boşanma aşamasındaki eşi ile baldızını bıçaklayan şüpheli tutuklandı | Video 01:16
Güngören'de boşanma aşamasındaki eşi ile baldızını bıçaklayan şüpheli tutuklandı | Video 26.06.2026 | 15:20
Park halindeki araçtan dumanlar yükseldi, ardından peş peşe patlamalar meydana geldi! | Video 02:24
Park halindeki araçtan dumanlar yükseldi, ardından peş peşe patlamalar meydana geldi! | Video 26.06.2026 | 14:47
Tekirdağ’da akılalmaz olay: Kocasını öldürmeye çalıştı, silah tutukluk yapınca yakalandı! O anlar kamerada | Video 00:29
Tekirdağ'da akılalmaz olay: Kocasını öldürmeye çalıştı, silah tutukluk yapınca yakalandı! O anlar kamerada | Video 26.06.2026 | 12:00
Aynı kavşakta bir saat arayla 2 ayrı motosiklet kazası: 2 yaralı! O anlar kamerada | Video 05:42
Aynı kavşakta bir saat arayla 2 ayrı motosiklet kazası: 2 yaralı! O anlar kamerada | Video 26.06.2026 | 11:11
Canlı yayında yumruklu tekmeli saldırıya uğradı! Saldırı anı böyle kaydedildi | Video 03:49
Canlı yayında yumruklu tekmeli saldırıya uğradı! Saldırı anı böyle kaydedildi | Video 26.06.2026 | 10:49
Anadolu topraklarının sevimli kemirgeni gelengi yiyecek ararken görüntülendi | Video 01:39
Anadolu topraklarının sevimli kemirgeni "gelengi" yiyecek ararken görüntülendi | Video 26.06.2026 | 10:21
Şile Belediyesi soruşturmasında üçüncü dalga operasyon: 16 şüpheliye gözaltı | Video 00:17
Şile Belediyesi soruşturmasında üçüncü dalga operasyon: 16 şüpheliye gözaltı | Video 26.06.2026 | 09:35
Kafe çalışanını öldüresiye darbetti! O anlar kamerada | Video 00:48
Kafe çalışanını öldüresiye darbetti! O anlar kamerada | Video 26.06.2026 | 09:01
Bankada işlem yaparken üzerine kedi düştü | Video 01:09
Bankada işlem yaparken üzerine kedi düştü | Video 26.06.2026 | 08:57
Fatih’te 5 katlı iş hanında yangın: 1 yaralı | Video 01:55
Fatih’te 5 katlı iş hanında yangın: 1 yaralı | Video 26.06.2026 | 08:51
11 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 51 gözaltı | Video 00:53
11 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 51 gözaltı | Video 26.06.2026 | 08:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA