Aladağlar'da mahsur kalan dağcının kurtarılma anları kamerada | Video
27 Haziran 2026 13:00
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da ayağının kırılması sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu dağcı Nouraldden Alakarry'nin askeri helikopterle kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
OLAY
Çamardı ilçesi sınırları içerisindeki Aladağlar Milli Parkı'nda bulunan Kale Tepe mevkisinde meydana geldi. Eşiyle birlikte tırmanış yapan Suriye uyruklu Nouraldden Alakarry, sol ayağının kırılması sonucu mahsur kalmış, askeri helikopterle bulunduğu noktadan alınarak sağlık ekiplerine teslim edilmişti.. Dağcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:05
01:48
Aladağlar'da mahsur kalan dağcının kurtarılma anları kamerada | Video 27.06.2026 | 12:34
01:02
Erzurum’da dev narkotik operasyonu: 14 gözaltı | Video 27.06.2026 | 11:48
01:06
02:52
08:44
Kuşadası’nda 2 çocuğun marketten yaptığı hırsızlık kamerada | Video 27.06.2026 | 09:28
11:58
Gerçek kraliçelerin kulübü: Dayanışmanın estetiği ve gücü | Video 27.06.2026 | 09:11
01:13
Çorum'da iş yerinde bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video 27.06.2026 | 08:59
01:33
01:16
02:24
00:29
05:42
03:49
01:39
00:17
00:48
Kafe çalışanını öldüresiye darbetti! O anlar kamerada | Video 26.06.2026 | 09:01
01:09
Bankada işlem yaparken üzerine kedi düştü | Video 26.06.2026 | 08:57
01:55
Fatih’te 5 katlı iş hanında yangın: 1 yaralı | Video 26.06.2026 | 08:51
00:53
11 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 51 gözaltı | Video 26.06.2026 | 08:43