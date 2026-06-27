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Çorum'da iş yerinde bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video

Çorum'da iş yerinde bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video

27 Haziran 2026 09:06

Çorum'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Olay, Çorum Sanayi Sitesi 21. Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi neticesinde, E.G. ile E.G. isimli şahıslar bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından şüpheli ya da şüpheliler kaçarken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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