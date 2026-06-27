Çorum'da iş yerinde bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video
27 Haziran 2026 09:06
Çorum'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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