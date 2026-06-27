Çorum'da iş yerinde bıçaklı kavga: 2 yaralı | Video

27 Haziran 2026 09:06

Çorum'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.