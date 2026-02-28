Üzerine ağaç devrilmişti: Genç oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti! | Video
28.02.2026 | 10:08
İstanbul’da geçtiğimiz 15 Ağustos’ta şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan 27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız, yaklaşık altı aydır süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İbrahim Yıldız'ın akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, yakın arkadaşları Burak Can ve Caner Topçu, Yıldız'ı ziyaret etmek üzere hastaneye gitti. Ancak iki isim, hastaneye ulaştıkları sırada acı haberi aldı.
İbrahim Yıldız'ın cenazesinin, düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:31
00:48
00:50
00:17
01:14
00:31
00:59
00:20
Alişan, kızı Eliz ile Celal Karatüre’nin ilahisini okudu 24.02.2026 | 23:30
00:55
Mesut Özil’in 'Ronaldo mu Messi mi' sorusuna verdiği cevap beğeni topladı! 24.02.2026 | 21:51
00:23
00:22
00:13
00:27
Cansel Elçin'den sevimli oğlu Atlas ile eğlenceli paylaşım | Video 21.02.2026 | 10:09
05:50
00:26
Mehmet Ali Erbil’in eşi Gülseren Ceylan Ramazan’ın ilk günü tesettüre girdi! 20.02.2026 | 00:15
01:03
Burcu Kara evlilik yıl dönümünü böyle kutladı! "Nice on yıllara!" | Video 19.02.2026 | 15:32
00:29
00:08
Oyuncu Merve Boluğur yeni paylaşımıyla herkesi güldürdü 18.02.2026 | 20:47
00:09
01:22
İlker Aksum’un minik kızı Lila emeklemeye başladı! İşte o eğlenceli anlar! 17.02.2026 | 21:18