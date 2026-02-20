Mehmet Ali Erbil’in eşi Gülseren Ceylan Ramazan’ın ilk günü tesettüre girdi!

20.02.2026 | 00:15

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda kendisinden 46 yaş küçük Gülseren Ceylan’la hayatını birleştirdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Mehmet Ali Erbil’in eşi Gülseren Ceylan, bugün Ramazan’ın ilk günü olması nedeniyle tesettürlü bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti.