Sahra Işık oğlu minik Pamir'in duygulandıran görüntülerini paylaştı... "Ne çabuk büyüdün aşkım" | Video
15.02.2026 | 16:20
12 Haziran 2025'te oğlu Pamir'i kucağına alan Sahra Işık, duygu dolu anlarıyla gündemde yer aldı. Sosyal medya hesabında minik bebeğinin anılarını içeren videolar paylaşan ünlü isim, bu karelerle takipçilerini duygulandırdı.
