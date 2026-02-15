Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'in baba olacağını öğrendiği o an... | Video
15.02.2026 | 11:47
Bir döneme damga vuran fantastik yapım Sihirli Annem ile ekranlara gelen ve Kerem karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Michele Cedolin, bu kez özel hayatıyla gündemde. Sosyal medyada oldukça aktif olan Cedolin, baba olacağını paylaştığı dikkat çekici bir video ile takipçilerine duyurdu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:46
00:46
00:18
Çanakkale'de uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 3 tutuklama | Video 17.02.2026 | 09:40
00:21
02:36
00:40
01:33
02:00
02:01
01:03
Ankara’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı 16.02.2026 | 23:16
04:14
Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet! 16.02.2026 | 18:26
00:47
00:55
Otomobilde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu 16.02.2026 | 16:19
00:03
01:03
00:16
Bu hareketi yapan motosiklet sürücüsünün ehliyeti iptal edildi | Video 16.02.2026 | 14:11
02:11
01:00
01:33
04:18
İstanbul Maslak'ta eski ortağının iş yerini silahla basıp soyundu! | Video 16.02.2026 | 11:18