Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin'in baba olacağını öğrendiği o an... | Video

15.02.2026 | 11:47

Bir döneme damga vuran fantastik yapım Sihirli Annem ile ekranlara gelen ve Kerem karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Michele Cedolin, bu kez özel hayatıyla gündemde. Sosyal medyada oldukça aktif olan Cedolin, baba olacağını paylaştığı dikkat çekici bir video ile takipçilerine duyurdu.