Kağıthane'de boşanma aşamasındaki eşinin 6 kez kurşunlattırdığı kuyumcuya 2 silahlı saldırı daha; o anlar kamerada 15.02.2026 | 15:31 İstanbul Kağıthane'de kuyumculuk yapan Duygu G.'nin (40) daha önce 6 kez kurşunlanan iş yeri, 1 gün arayla 2 kez daha motosikletli ve kasklı saldırganlar tarafından yine kurşunlandı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada hem motosikleti kullanan hem de ikinci olayda silahı ateşleyen M.A.A.'yı (18) yakaladı. Adliyeye sevk edilen M.A.A. tutuklanırken şüphelinin ifadesinde, "Olay günü nerede olduğumu hatırlamıyorum. Babam her ne kadar beni teşhis etmiş olsa da motoru kullanan ben değilim" dediği öğrenildi. Olayın kadının yurt dışında bulunan ve boşanmak istediği eşi Özkan G. (43) tarafından tetikçi tutularak yaptırıldığı ortaya çıktı.

İlk olay, 5 Aralık Cuma günü Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kasklı 2 şüpheli motosikletle kuyumcunun önüne geldi. Şüpheliler burada tabancayla iş yerine ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Ertesi gün kuyumcunun önüne yine motosikletle gelen kasklı 2 şüpheliden biri iş yerine ateş açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırı anı ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletle olay yerine gelen şüphelilerin iş yerine ateş açtığı ve bir vatandaşın korkarak kaçtığı anlar görülüyor.

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Saldırılarla ilgili inceleme başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan saha çalışmalarında önce şüphelilerin olayda kullandığı motosikletin plakası tespit edildi. İlk olayda motosikleti kullanan şüphelinin, ikinci olayda ateş açan saldırgan olduğu belirlendi. M.A.A. olduğu öğrenilen şüpheli, Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'ndeki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Hakkında 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adli işlem başlatılan M.A.A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'BABAM BENİ TEŞHİS ETSE DE MOTOSİKLETİ BEN KULLANMADIM'

Tutuklanan şüpheli M.A.A.'nın ifadesinde, "Olay günü benim motosikletim Çağlayan'da bir sokakta park halindeydi. Olay günü nerede olduğumu tam olarak hatırlamıyorum. Alkollü olduğum için evde veya otelde olabilirim. Bu olayı ben gerçekleştirmedim. Ben motorumu Yusuf isimli kişiye satacaktım, Benim arkadaşlarım olan Yusuf ve Eren S., "Bana motoru birkaç gün ver biz deneyelim" dediler. Daha sonra kendilerinin kullandığı telefonlarına ulaşamadım. Kurşunlama olayını ben gerçekleştirmedim. Babam her ne kadar beni teşhis etmiş olsa da motoru kullanan ben değilim" dediği öğrenildi.

DAHA ÖNCE 6 KEZ KURŞUNLANDI

Diğer yandan silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu dükkanının geçtiğimiz aylarda 6 kez daha kurşunlandığı ve olayı gerçekleştiren 8 şüphelinin tutuklandığı, 14 yaşındaki 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Saldırıların kuyumculuk yapan kadının boşanmak istediği eşi Özkan G. tarafından tetikçi tutularak yaptırıldığı ortaya çıktı. Saldırı talimatını veren eşin ise yurt dışında olduğu bilgisine ulaşıldı.