Video Yaşam Kağıthane’de boşanma aşamasındaki eşinin 6 kez kurşunlattırdığı kuyumcuya 2 silahlı saldırı daha; o anlar kamerada
Kağıthane’de boşanma aşamasındaki eşinin 6 kez kurşunlattırdığı kuyumcuya 2 silahlı saldırı daha; o anlar kamerada

Kağıthane’de boşanma aşamasındaki eşinin 6 kez kurşunlattırdığı kuyumcuya 2 silahlı saldırı daha; o anlar kamerada

15.02.2026 | 15:31

İstanbul Kağıthane'de kuyumculuk yapan Duygu G.’nin (40) daha önce 6 kez kurşunlanan iş yeri, 1 gün arayla 2 kez daha motosikletli ve kasklı saldırganlar tarafından yine kurşunlandı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada hem motosikleti kullanan hem de ikinci olayda silahı ateşleyen M.A.A.'yı (18) yakaladı. Adliyeye sevk edilen M.A.A. tutuklanırken şüphelinin ifadesinde, "Olay günü nerede olduğumu hatırlamıyorum. Babam her ne kadar beni teşhis etmiş olsa da motoru kullanan ben değilim" dediği öğrenildi. Olayın kadının yurt dışında bulunan ve boşanmak istediği eşi Özkan G. (43) tarafından tetikçi tutularak yaptırıldığı ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İlk olay, 5 Aralık Cuma günü Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kasklı 2 şüpheli motosikletle kuyumcunun önüne geldi. Şüpheliler burada tabancayla iş yerine ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Ertesi gün kuyumcunun önüne yine motosikletle gelen kasklı 2 şüpheliden biri iş yerine ateş açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırı anı ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletle olay yerine gelen şüphelilerin iş yerine ateş açtığı ve bir vatandaşın korkarak kaçtığı anlar görülüyor.

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Saldırılarla ilgili inceleme başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan saha çalışmalarında önce şüphelilerin olayda kullandığı motosikletin plakası tespit edildi. İlk olayda motosikleti kullanan şüphelinin, ikinci olayda ateş açan saldırgan olduğu belirlendi. M.A.A. olduğu öğrenilen şüpheli, Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'ndeki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Hakkında 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adli işlem başlatılan M.A.A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'BABAM BENİ TEŞHİS ETSE DE MOTOSİKLETİ BEN KULLANMADIM'

Tutuklanan şüpheli M.A.A.'nın ifadesinde, "Olay günü benim motosikletim Çağlayan'da bir sokakta park halindeydi. Olay günü nerede olduğumu tam olarak hatırlamıyorum. Alkollü olduğum için evde veya otelde olabilirim. Bu olayı ben gerçekleştirmedim. Ben motorumu Yusuf isimli kişiye satacaktım, Benim arkadaşlarım olan Yusuf ve Eren S., "Bana motoru birkaç gün ver biz deneyelim" dediler. Daha sonra kendilerinin kullandığı telefonlarına ulaşamadım. Kurşunlama olayını ben gerçekleştirmedim. Babam her ne kadar beni teşhis etmiş olsa da motoru kullanan ben değilim" dediği öğrenildi.

DAHA ÖNCE 6 KEZ KURŞUNLANDI

Diğer yandan silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu dükkanının geçtiğimiz aylarda 6 kez daha kurşunlandığı ve olayı gerçekleştiren 8 şüphelinin tutuklandığı, 14 yaşındaki 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Saldırıların kuyumculuk yapan kadının boşanmak istediği eşi Özkan G. tarafından tetikçi tutularak yaptırıldığı ortaya çıktı. Saldırı talimatını veren eşin ise yurt dışında olduğu bilgisine ulaşıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kozmetik market zincirine dadanan aile 3 ayda 1 milyon 200 bin TL’lik ürün çaldı! O anlar kamerada | Video 01:46
Kozmetik market zincirine dadanan aile 3 ayda 1 milyon 200 bin TL'lik ürün çaldı! O anlar kamerada | Video 17.02.2026 | 10:03
Otomobilin çarptığı özel halk otobüsü devrildi: 5 yaralı! Kaza anı kamerada | Video 00:46
Otomobilin çarptığı özel halk otobüsü devrildi: 5 yaralı! Kaza anı kamerada | Video 17.02.2026 | 09:49
Çanakkale’de uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 3 tutuklama | Video 00:18
Çanakkale'de uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 3 tutuklama | Video 17.02.2026 | 09:40
İstanbul merkezli 8 ilde devremülk dolandırıcılığı operasyonu: 17 gözaltı | Video 00:21
İstanbul merkezli 8 ilde devremülk dolandırıcılığı operasyonu: 17 gözaltı | Video 17.02.2026 | 09:08
SON DAKİKA: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu... | Video 02:36
SON DAKİKA: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu... | Video 17.02.2026 | 09:04
Tekirdağ’da ters yönden caddeye giren otomobille motosikletin çarpıştığı anlar kamerada | Video 00:40
Tekirdağ'da ters yönden caddeye giren otomobille motosikletin çarpıştığı anlar kamerada | Video 17.02.2026 | 08:48
Jandarmadan 12 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonları: 86 gözaltı | Video 01:33
Jandarmadan 12 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonları: 86 gözaltı | Video 17.02.2026 | 08:33
Yozgat’ta motosiklet otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 02:00
Yozgat'ta motosiklet otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 17.02.2026 | 07:52
Düzce’de kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü hastaneye gitmeye polis ikna etti | Video 02:01
Düzce'de kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü hastaneye gitmeye polis ikna etti | Video 17.02.2026 | 07:38
Ankara’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı 01:03
Ankara’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı 16.02.2026 | 23:16
Esenyurt’ta sokak ortasında dehşet! 04:14
Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet! 16.02.2026 | 18:26
Hastanede güvenlik görevlisi odasından para ve ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı 00:47
Hastanede güvenlik görevlisi odasından para ve ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı 16.02.2026 | 17:25
Otomobilde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu 00:55
Otomobilde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu 16.02.2026 | 16:19
SON DAKİKA | Zonguldak Kilimli’de madende göçük... 3 işçi mahsur kaldı! | Video 00:03
SON DAKİKA | Zonguldak Kilimli'de madende göçük... 3 işçi mahsur kaldı! | Video 16.02.2026 | 15:30
Gaziantep’te meydan savaşı gibi kavga! Yabancıların kavgasında 9 sınır dışı | Video 01:03
Gaziantep’te meydan savaşı gibi kavga! Yabancıların kavgasında 9 sınır dışı | Video 16.02.2026 | 14:19
Bu hareketi yapan motosiklet sürücüsünün ehliyeti iptal edildi | Video 00:16
Bu hareketi yapan motosiklet sürücüsünün ehliyeti iptal edildi | Video 16.02.2026 | 14:11
Adana’da sokak köpekleri genç kızın kafa derisini 20 santim parçaladı | Video 02:11
Adana'da sokak köpekleri genç kızın kafa derisini 20 santim parçaladı | Video 16.02.2026 | 14:00
Serdar Ortaç ve Bengü’nün nostalji estiren videosuna beğeni yağdı... Yıllar önceki halleri olay oldu! | Video 01:00
Serdar Ortaç ve Bengü'nün nostalji estiren videosuna beğeni yağdı... Yıllar önceki halleri olay oldu! | Video 16.02.2026 | 13:54
Eşini 8 bıçak darbesiyle öldürüp kardeşini aramış: Hakkını helal et, Binnur öldü | Video 01:33
Eşini 8 bıçak darbesiyle öldürüp kardeşini aramış: "Hakkını helal et, Binnur öldü" | Video 16.02.2026 | 12:40
İstanbul Maslak’ta eski ortağının iş yerini silahla basıp soyundu! | Video 04:18
İstanbul Maslak'ta eski ortağının iş yerini silahla basıp soyundu! | Video 16.02.2026 | 11:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY