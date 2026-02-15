'Aynı Yağmurun Altında'nın yıldızı Hülya Avşar'dan ev halleri: Şömine başında keyif çattı...

15.02.2026 | 15:30

atv'nin yeni dizisi "Aynı Yağmurun Altında" ile ekranlara hızlı bir dönüş yapan Hülya Avşar, ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından pazar gününü evinde keyifle geçirdiği anları paylaştı.