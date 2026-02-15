Kore’de yüz nakli yaptırmıştı! Didem Ceran ameliyat öncesi ve sonrası hallerini paylaştı! Görenler hayret etti
15.02.2026 | 18:07
Sosyal medya fenomeni ve eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran, geçtiğimiz aylarda radikal bir karar alarak Güney Kore’de 48 saat süren bir yüz nakli operasyonu oldu. Didem Ceran, yaşadığı bu zor ameliyat sonrası sürecini takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü fenomen, bugün ameliyat öncesi ve sonrası hallerini takipçileriyle paylaştı.
