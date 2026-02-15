Video Magazin Ufuk Özkan hastanede annesine organ naklinde bulunan gençle buluştu
15.02.2026 | 20:34

Geçtiğimiz haftalarda karaciğer nakli olan oyuncu Ufuk Özkan hakkında ‘yoğun bakıma yatırıldı’ iddiaları ortaya atılmıştı. Ufuk Özkan, konuyla ilgili açıklama yapmış ve iddiaları yalanlamıştı. Ünlü oyuncu bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak annesine organ naklinde bulunan bir gençle bir araya geldi ve organ bağışının önemini vurguladı. İşte Ufuk Özkan’ın o paylaşımı!

Ufuk Özkan hastanede annesine organ naklinde bulunan gençle buluştu
